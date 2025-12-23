Empresarios de Chuquisaca denuncian perjuicio por bloqueos y pérdidas económicas no cuantificadas

En Chuquisaca, diversos sectores sociales instalaron este martes puntos de bloqueo en rechazo a la eliminación de la subvención a los combustibles. Ante esta situación, la gerente general de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), Cintia Castillo, advirtió sobre pérdidas económicas que afectan al sector productivo y de servicios hacia finales de la gestión 2025, especialmente durante la época comercial y la afluencia de viajeros por las fiestas de fin de año.

“Esperemos que las movilizaciones y los paros que se centran en la ciudad de Sucre vean que se prime el diálogo (…) es un riesgo para la economía porque el turismo mueve la economía departamental”, manifestó a Loyola Fides.

/// EUC // CHUQUISACA ///