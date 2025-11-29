Empresarios de Chuquisaca esperan la reglamentación del aguinaldo y advierten dificultades para su pago

Los empresarios de Chuquisaca aguardan la reglamentación del aguinaldo correspondiente a la presente gestión y advierten que muchas empresas del departamento no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con este beneficio. Cintia Castillo, gerente general de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), señaló que la crisis económica que atraviesa el país complicó el panorama para el sector.

“Esperaremos la reglamentación correspondiente para ver si hay forma de conciliar con las empresas y analizar la posibilidad de llegar a acuerdos; es una obligación que debemos cumplir como sector empresarial”, afirmó a tiempo de destacar que los empresarios buscan alternativas para cumplir con los trabajadores pese a las dificultades económicas.

/// EUC /// CHUQUISACA ///