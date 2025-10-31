Close Menu
    Economía

    Empresarios de Chuquisaca exigen al nuevo gobierno frenar los bloqueos que afectan la estabilidad económica del país

    Rocio Chavez
    Bloqueo en Cruce Vacas del departamento de Cochabamba
    La Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca consideró que endurecer las sanciones contra quienes bloqueen vías y restrinjan la libre transitabilidad en el territorio nacional es una tarea pendiente y uno de los principales desafíos para la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Así lo afirmó este viernes la gerente general de la institución, Cintia Castillo.

    “Bloquean la economía de nuestro país, bloquean el desarrollo y están afectando todo lo que ahora necesitamos revertir”, expresó Castillo.

