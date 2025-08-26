Empresarios de Chuquisaca piden al Gobierno garantizar combustible y eliminar intermediarios

Ernesto Poppe, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), llamó este martes a las autoridades nacionales a garantizar combustible en el país y pidió al futuro gobierno pensar en la población y la cadena productiva del país. “Solo por el hecho de hacer colas tienen al transportista, al productor, al industrial pensando en qué va a pasar con el combustible. Otra parte que tiene que ver el gobierno es que no necesitamos intermediarios para no subir el precio del combustible”, afirmó.

