Close Menu
    Radio online
    miércoles, septiembre 3
    Economía

    Empresarios de Chuquisaca se reúnen con legisladores electos para tratar la situación económica y los hidrocarburos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Encuentro de empresarios privados con parlamentarios electos de Chuquisaca
    Encuentro de empresarios privados con parlamentarios electos de Chuquisaca

    Con una amplia participación de los asambleístas chuquisaqueños electos para la próxima gestión legislativa, esta jornada se llevó adelante un encuentro entre los nuevos parlamentarios y empresarios privados del departamento para abordar temas de agenda regional, hidrocarburos, la situación económica del país y el rol que jugará la nueva brigada parlamentaria. “Se va a ver tema hidrocarburos, tema fiscal, escuchar a las cámaras y a partir de ello tener toda la información para pasárselas y lleven el trabajo para el departamento”, dijo, Ernesto Poppe, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH).

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply