Empresarios de Chuquisaca se reúnen con legisladores electos para tratar la situación económica y los hidrocarburos

Con una amplia participación de los asambleístas chuquisaqueños electos para la próxima gestión legislativa, esta jornada se llevó adelante un encuentro entre los nuevos parlamentarios y empresarios privados del departamento para abordar temas de agenda regional, hidrocarburos, la situación económica del país y el rol que jugará la nueva brigada parlamentaria. “Se va a ver tema hidrocarburos, tema fiscal, escuchar a las cámaras y a partir de ello tener toda la información para pasárselas y lleven el trabajo para el departamento”, dijo, Ernesto Poppe, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH).

