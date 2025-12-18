Close Menu
    Empresarios de La Paz advierten posibles despidos tras medidas económicas del gobierno

    Rocio Chavez
    Trabajo /Imagen de referencia/
    Tras conocerse el decreto con el paquete de medidas económicas aplicadas por el Gobierno, entre ellas el incremento del 20% al salario mínimo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, advirtió en entrevista con Radio Fides que las recientes medidas económicas podrían derivar en despidos y quiebras de empresas

    Asimismo, señaló que el ajuste en los combustibles era una decisión inevitable ante la falta de recursos para mantener la subvención y afirmó que el acceso a diésel y gasolina es necesario para sostener la producción agrícola, minera e industrial del país.

