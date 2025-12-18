Empresarios de La Paz advierten posibles despidos tras medidas económicas del gobierno

Tras conocerse el decreto con el paquete de medidas económicas aplicadas por el Gobierno, entre ellas el incremento del 20% al salario mínimo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, advirtió en entrevista con Radio Fides que las recientes medidas económicas podrían derivar en despidos y quiebras de empresas

Asimismo, señaló que el ajuste en los combustibles era una decisión inevitable ante la falta de recursos para mantener la subvención y afirmó que el acceso a diésel y gasolina es necesario para sostener la producción agrícola, minera e industrial del país.

