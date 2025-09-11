Empresarios de Potosí denuncian burocracia en trámites para importar combustible y reportan caída en su productividad

La vicepresidenta de los empresarios privados en Potosí, Maribel Guzmán, expresó este jueves su preocupación por la burocracia que enfrentan las empresas para importar combustibles. Señaló que este problema afecta las operaciones del sector, ya que muchas empresas no logran abastecerse en el mercado interno, lo que llevó a una paralización del 50% en su productividad en la última semana.

“Algunas empresas están tratando de importar, pero hay mucha burocracia en los trámites. Es casi un mes que no podemos renovar la licencia para importar. Fuera de ello, hay filas (en surtidores) y ya no sabemos qué hacer”, afirmó Guzmán a Fides Potosí.

/// DQ // POTOSÍ ///