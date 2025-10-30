Close Menu
    Radio online
    jueves, octubre 30
    Política

    Empresarios privados de Cochabamba piden juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce y el titular de YPFB por la crisis de carburantes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Juicio de responsabilidades /Imagen de referencia/
    Juicio de responsabilidades /Imagen de referencia/

    Los empresarios privados de Cochabamba solicitaron este jueves formalmente que el mandatario Luis Arce y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, sean sometidos a un juicio de responsabilidades por el daño causado al país debido a la escasez de combustibles. Javier Bellot, expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, afirmó que esta situación no puede quedar en la impunidad y que deben identificarse a los responsables.

    “Los actores políticos deben asumir su responsabilidad. No puede quedar impune el daño que le hicieron al país”, sostuvo.

    // CM /// COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply