Empresarios privados de Cochabamba piden juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce y el titular de YPFB por la crisis de carburantes

Los empresarios privados de Cochabamba solicitaron este jueves formalmente que el mandatario Luis Arce y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, sean sometidos a un juicio de responsabilidades por el daño causado al país debido a la escasez de combustibles. Javier Bellot, expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, afirmó que esta situación no puede quedar en la impunidad y que deben identificarse a los responsables.

“Los actores políticos deben asumir su responsabilidad. No puede quedar impune el daño que le hicieron al país”, sostuvo.

// CM /// COCHABAMBA ///