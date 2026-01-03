Empresarios privados de La Paz reportan un modesto crecimiento del 1% en la gestión 2025

Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, destacó que la gestión 2025 cerró con un crecimiento modesto del 1% en el Producto Interno Bruto (PIB) y una alta tasa de inflación del 20%. A pesar de estos desafíos, el sector empresarial tiene expectativas más positivas para 2026, proyectando un crecimiento del PIB del 5,5% y una reducción de la inflación al 12%. Según Kempf, estas proyecciones reflejan una mejora en la economía para el próximo año.

