Empresarios Privados de Potosí afectados por la escasez de combustible para la exportación

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, Sebastián Careaga, expresó en las últimas horas su preocupación por la falta de combustible en el departamento y advirtió que esta situación afecta a los servicios de transporte. Señaló que la actividad minera, que actualmente tiene precios favorables en el mercado internacional, es la principal fuente de ingresos de la región y que la continuidad de sus exportaciones depende del suministro de carburantes.

“La falta de combustibles no está afectando al sector empresarial a nivel nacional. No entendemos cuál es la idea del Gobierno, siendo que Potosí es el departamento que más aporta al Tesoro General de la Nación y es el que menos combustible tiene”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///