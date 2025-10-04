Close Menu
    Economía

    Empresarios Privados de Potosí afectados por la escasez de combustible para la exportación

    Mineros en Bolivia /Imagen de referencia/
    El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, Sebastián Careaga, expresó en las últimas horas su preocupación por la falta de combustible en el departamento y advirtió que esta situación afecta a los servicios de transporte. Señaló que la actividad minera, que actualmente tiene precios favorables en el mercado internacional, es la principal fuente de ingresos de la región y que la continuidad de sus exportaciones depende del suministro de carburantes.

    “La falta de combustibles no está afectando al sector empresarial a nivel nacional. No entendemos cuál es la idea del Gobierno, siendo que Potosí es el departamento que más aporta al Tesoro General de la Nación y es el que menos combustible tiene”, afirmó.

