Empresas constructoras advierten con paralizar obras en el país por nivelación de combustibles e incremento salarial

El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro, Óscar Pérez, señaló este viernes que el Decreto Supremo (DS) 5503 afecta los costos operativos del sector debido a la nivelación de los precios de los combustibles y al aumento del salario mínimo nacional en un 20%. Ante estas medidas, Pérez advirtió que el sector podría paralizar las obras a nivel nacional.

“Nuestro sector se encuentra en emergencia (…) exigimos al gobierno un reajuste, ya que actualmente no existen las condiciones legales, técnicas ni financieras para continuar la ejecución de obras. Si no tenemos un reajuste de precios, ratificamos la paralización de obras a nivel nacional”, afirmó.

/// JSM // ORURO ///