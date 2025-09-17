Empresas pierden interés en licitaciones para infraestructura pública por alza de precios en materiales de construcción

Las empresas constructoras ya no quieren participar en las licitaciones de la Gobernación de La Paz. El principal motivo es el aumento de precios en los materiales de construcción, que hace inviable aceptar las ofertas económicas del sector público. Las entidades estatales también atraviesan una crisis financiera y no pueden ajustar sus presupuestos a los costos actuales del mercado.

El gobernador paceño Santos Quispe informó que varios proyectos, como carreteras y pozos, se encuentran retrasados por la falta de empresas interesadas.

/// APC // LA PAZ ///