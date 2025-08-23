Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 23
    Política

    En el evismo hablan de resistencia en las calles al próximo gobierno y se preparan para las subnacionales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Movilizaciones evistas en Cochabamba /Foto: Kawsachun coca/
    Movilizaciones evistas en Cochabamba /Foto: Kawsachun coca/

    El ampliado del evismo desarrollado en el trópico de Cochabamba tomó la decisión de hacer frente al próximo gobierno en las calles, las movilizaciones no están descartadas en defensa, indican, de los recursos del Estado y de las instituciones estatales. Sostienen que ahora resta prepararse para encarar las elecciones subnacionales. “Si bien no tenemos ningún senador, ningún diputado en la Cámara de Senadores, pues las calles nos van a llamar a luchar, consolidarse y nuevamente a recuperar el poder del pueblo boliviano”, dijo Vilma Colque, ejecutiva de las mujeres de las 6 Federaciones del Trópico.

    /// CM // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply