En el evismo hablan de resistencia en las calles al próximo gobierno y se preparan para las subnacionales

El ampliado del evismo desarrollado en el trópico de Cochabamba tomó la decisión de hacer frente al próximo gobierno en las calles, las movilizaciones no están descartadas en defensa, indican, de los recursos del Estado y de las instituciones estatales. Sostienen que ahora resta prepararse para encarar las elecciones subnacionales. “Si bien no tenemos ningún senador, ningún diputado en la Cámara de Senadores, pues las calles nos van a llamar a luchar, consolidarse y nuevamente a recuperar el poder del pueblo boliviano”, dijo Vilma Colque, ejecutiva de las mujeres de las 6 Federaciones del Trópico.

/// CM // COCHABAMBA ///