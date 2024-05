En Montero se suspende carguío de úrea para la exportación por peleas entre transportistas

Choferes de la Cooperativa de Transporte Ichilo en Santa Cruz, enfrentan problemas para el traslado de úrea de la Planta de Bulo Bulo debido a que otro grupo de transportistas evitan el ingreso de los motorizados a la ferroviaria de Montero que es un punto de paso para la exportación de este producto al Brasil. Los acusan de “avasallamiento de rutas de trabajo”.

De acuerdo a lo expresado a Fides Montero por el dirigente Wilfredo Vargas, son 15 camiones cada uno con 27 toneladas de úrea que se encuentran perjudicados. “En contrato total tenemos 4 mil toneladas para recoger”, sostuvo.

Por su parte la Cooperativa 13 de junio, alega que sus colegas del sector Ichilo incumplen acuerdos e intentan avasallar sus rutas de labor, “ellos tienen que ir a descargar (úrea) a sus sectores como Santa Cruz o Warnes, nosotros respetamos a su municipio y no entramos a avasallar su trabajo (…) no respetan el convenio agarrando contratos que no pueden agarrar y no estamos dejando descargar”, sostuvo el representante René Luis López.

/// SANTA CRUZ ///