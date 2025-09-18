En Oruro inician campaña nacional de recolección de firmas para abrogar la Ley 348

Este jueves, en la Plaza 10 de Febrero de la ciudad de Oruro, se inició una campaña de recolección de firmas con el objetivo de abrogar la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La iniciativa busca extenderse a nivel nacional y captar 150 mil firmas. Carla Vargas, abogada promotora de la campaña, afirmó que esta norma es utilizada de forma indebida para perjudicar a varones y sus familias.

“Esta norma no está vulnerando solamente el derecho de los hombres, sino también el derecho de las esposas e hijos. Todas las familias se ven afectadas por la vulneración de derechos”, señaló Vargas.

/// JSM // ORURO ///