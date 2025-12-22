En Oruro parte de la ciudadanía respalda DS 5503 y presentan Acción Popular contra dirigencia de choferes

Pese a las movilizaciones registradas en Oruro, parte de la población respalda la aplicación del Decreto Supremo 5503 y consideran que las protestas generan perjuicios al no representar los intereses de toda la comunidad. Este lunes un grupo de ciudadanos organizados, liderado por Fabricio Cahuana, presentó ante la justicia una Acción Popular contra la dirigencia de los choferes San Cristóbal.

“Tiene que existir un precedente en la ciudad de Oruro para que estos hechos ya no sigan perjudicando al ciudadano de a pie y como ciudadano de a pie el día de hoy se ha presentado una acción popular en contra de la dirigencia de los choferes”, dijo.

