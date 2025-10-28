Close Menu
    En Santa Cruz, la empresa privada Intpetrol inicia la venta de combustibles sin subvención: estos son los precios

    Rocio Chavez
    Intpetrol Santa Cruz inicia con la venta de combustibles a precio internacional
    La primera empresa que importó y comercializó combustibles a precio internacional en Santa Cruz fue Empacar Energy y este martes se sumó Intpetrol, que vende el diésel a Bs 13.90 por litro y la gasolina a Bs 13.70. Ambas compañías operan bajo el nuevo esquema de libre competencia.

    El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1657, Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, una norma proyectada por los cívicos cruceños. Con esta disposición, los carburantes podrán comercializarse al precio internacional.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

