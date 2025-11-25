En un informe preliminar, Gobierno detecta un presunto daño económico de más de Bs 95 millones en EMAPA

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, presentó este martes un informe preliminar sobre los presuntos hechos de corrupción en Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Señaló que, en una semana de trabajo, se identificó un daño económico que supera los Bs. 95 millones.

“Primero, la denuncia penal contra los funcionarios de EMAPA y también contra los privados que habrían ocasionado daño económico al Estado. Esto se encontró solo en una semana de trabajo; todo será investigado”, afirmó.

