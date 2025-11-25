Close Menu
    Radio online
    En un informe preliminar, Gobierno detecta un presunto daño económico de más de Bs 95 millones en EMAPA

    Rocio Chavez
    Óscar Justiniano, empresario agropecuario, ministro de Desarrollo Productivo e interino de Medio Ambiente y Agua
    El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, presentó este martes un informe preliminar sobre los presuntos hechos de corrupción en Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Señaló que, en una semana de trabajo, se identificó un daño económico que supera los Bs. 95 millones.

    “Primero, la denuncia penal contra los funcionarios de EMAPA y también contra los privados que habrían ocasionado daño económico al Estado. Esto se encontró solo en una semana de trabajo; todo será investigado”, afirmó.

    // DP /// LA PAZ ///

