Enfermos renales denuncian abandono de las autoridades ante el incremento en el precio de medicamentos

Pacientes renales de Santa Cruz protagonizaron este jueves una protesta en la Plaza 24 de Septiembre, en rechazo al incremento en el costo de medicamentos e insumos para su tratamiento. Marcos Torrez, vocero del sector, advirtió que la situación es insostenible y anunció que hoy por la tarde se llevará a cabo una reunión para definir nuevas medidas de presión.

“Nos duele tanto que nuestros compañeros estén llorando por no pensar en sus hemodiálisis, ya que no saben qué será de ellos; algunos caen deprimidos. Han subido los insumos para la diálisis y no hay bolsillo que alcance”, afirmó Torrez.

/// RA // SANTA CRUZ ///