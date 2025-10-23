Enfrentamientos entre presuntos contrabandistas y efectivos del orden en el camino a Viacha

Al mediodía de esta jornada se registró un enfrentamiento entre presuntos contrabandistas y efectivos del orden en la zona San Martín, que conecta la ciudad de El Alto con el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. El hecho habría involucrado el uso de armas de fuego.

“Nos llevamos un susto grande. Todo empezó en el semáforo; se agarraron entre dos, pensando que estaban haciendo control de trameaje, lo cual no fue así. Estaban lanzando piedras a los minibuses”, afirmó una testigo que observó lo sucedido.

