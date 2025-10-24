Entre sueño, coca y distancia familiar: la dura espera de los choferes por diésel

Radio Fides se trasladó este viernes hasta la carretera a Viacha, en la ciudad de El Alto, para constatar la situación de los choferes que esperan por diésel en los surtidores. Oscar, uno de los transportistas, contó que es su tercer día en la fila para cargar combustible. “Llegábamos a casa, no hacíamos estas filas, pero ahora tenemos que estar con este camión y a veces comemos los alimentos que aquí venden”, relató.

Gualberto, otro ciudadano dedicado al transporte, también vive la crisis pasando las noches en su motorizado. Al borde de las lágrimas, explicó que no es de La Paz, sino de otra región del país. “Pasamos frío, hambre (…) la situación es muy crítica”, expresó.

/// DPC // LA PAZ ///