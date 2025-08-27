Escasez de agua afecta al menos a tres municipios del departamento de Potosí

El secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Potosí, Genaro Méndez, informó este miércoles que al menos tres municipios del departamento enfrentan un déficit hídrico, siendo Betanzos, Vitichi y Ckochas los más afectados. Según la autoridad, unas 200 familias están siendo perjudicadas por la falta de agua, por lo que se activó la provisión del líquido mediante cisternas. “Como Gobernación estamos evacuando el líquido elemento en las cisternas que tenemos (…) en este caso, semanalmente sí o sí se tiene que evacuar”, declaró.

/// DQ // POTOSÍ ///