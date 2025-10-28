Escasez de combustible reduce la salida de buses en la Terminal Interdepartamental de Potosí

La administradora de la Terminal Interdepartamental de Potosí, Roxana Valdez, confirmó este martes que la falta de combustibles redujo la salida de buses, afectando el traslado de pasajeros hacia otros departamentos y al exterior. Según explicó, las empresas de transporte primero buscan asegurarse del suministro de combustible antes de habilitar sus viajes y de no conseguir diésel mantienen sus oficinas cerradas.

“Hay días que lamentablemente algunas empresas no están habilitando sus buses porque no han conseguido combustible y, en ocasiones, se ven obligadas a devolver los pasajes”, precisó.

/// GC // POTOSÍ ///