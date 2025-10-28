Close Menu
    Radio online
    martes, octubre 28
    Sociedad

    Escasez de combustible reduce la salida de buses en la Terminal Interdepartamental de Potosí

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Roxana Valdez - Administradora de la Terminal Interdepartamental de Potosí
    Roxana Valdez - Administradora de la Terminal Interdepartamental de Potosí

    La administradora de la Terminal Interdepartamental de Potosí, Roxana Valdez, confirmó este martes que la falta de combustibles redujo la salida de buses, afectando el traslado de pasajeros hacia otros departamentos y al exterior. Según explicó, las empresas de transporte primero buscan asegurarse del suministro de combustible antes de habilitar sus viajes y de no conseguir diésel mantienen sus oficinas cerradas.

    “Hay días que lamentablemente algunas empresas no están habilitando sus buses porque no han conseguido combustible y, en ocasiones, se ven obligadas a devolver los pasajes”, precisó.

    /// GC // POTOSÍ ///

