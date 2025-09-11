Escasez de diésel y dólares afecta la producción de explosivos en Oruro

La producción de explosivos en el departamento de Oruro enfrenta dificultades debido a la falta de diésel y la escasez de dólares, situación que preocupa al sector minero, principal consumidor de estos insumos. Ante la presión de las cooperativas mineras, la empresa Maxam Fanexa se vio obligada a firmar un convenio para garantizar la provisión de explosivos.

“Estamos sufriendo una crisis para la compra de materias primas, lo que nos dificulta poder entregar el producto explosivo necesario para el sector cooperativista. Estamos haciendo los esfuerzos para poder coordinar y tratar de entregar los cupos requeridos”, explicó Gabriel Vargas, representante comercial de la empresa.

