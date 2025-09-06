Escasez de dólares y subida de precios golpean a Bolivia: leve respiro en el paralelo no logra estabilizar la economía

Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023, marcada principalmente por la caída en las exportaciones de gas natural, su principal fuente de divisas. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las ventas externas de gas cayeron un 63,21 % en ocho años, pasando de 6.113 millones de dólares en 2013 a 2.249 millones en 2021. Esta pérdida de ingresos afectó directamente la disponibilidad de dólares en el país.

La escasez de divisas derivó en un fuerte impacto en el mercado interno. La cotización del dólar estadounidense llegó a alcanzar hasta 20 bolivianos en el mercado paralelo en mayo de este año, casi el triple del tipo de cambio oficial fijado en 6,96 bolivianos desde 2011. Esta diferencia provocó un alza generalizada de precios, con productos que incluso duplicaron su valor en los últimos meses, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.

Expertos coinciden en que, además del desplome en las exportaciones de gas, factores políticos y sociales también contribuyeron al deterioro económico.

/// JH // ORURO ///