Esperan que resultados de las elecciones impulsen al Gobierno a autorizar entrevista con exgeneral Zuñiga por el caso del 26 de junio

La comisión especial que investiga la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024, expresó su esperanza de que los resultados de las elecciones de este domingo generen una reflexión en el Gobierno y permitan autorizar una entrevista con el exgeneral Juan José Zuñiga, actualmente recluido en la cárcel de El Abra. El senador Félix Ajpi, miembro de la comisión, declaró a Radio Fides que aún mantienen la expectativa de dialogar con el exjefe militar para completar la investigación, ya que existe el riesgo de que el país, en un futuro, deba indemnizar a los militares que fueron detenidos o dados de baja tras los hechos.

/// APC // LA PAZ ///