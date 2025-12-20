Close Menu
    sábado, diciembre 20
    Seguridad

    Esposas de policías solicitan equipamiento para proteger la integridad de los efectivos ante posibles movilizaciones

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Policías y marchistas de Cochabamba /Imagen de referencia/Foto: Kawsachun Coca/
    Ante las advertencias de sectores sociales de iniciar movilizaciones y protestas en rechazo al Decreto Supremo (DS) 5503, la Asociación de Esposas de Policías solicitó una reunión con el gobierno para gestionar el equipamiento de los efectivos y garantizar su integridad durante el ejercicio de sus funciones, especialmente si son enviados a puntos de conflicto.

    “La policía va con lo que tiene y es el colmo que no se les esté equipando. Hay promociones del 2018, 2019 y 2020 que hasta ahora no se les ha dado su sable, hay varias promociones sin dotación completa”, expresó una de las representantes.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

