Esta tarde cambiarán a los comandantes departamentales y directores policiales

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó a Radio Fides que esta tarde se realizarán cambios en los comandos departamentales y direcciones nacionales de la institución. Señaló que ya se sostuvieron reuniones con quienes serán las nuevas autoridades policiales para definir acciones enfocadas en la lucha contra la corrupción y la mejora institucional.

“Hoy entre las seis y siete de la tarde se va a hacer la posesión del nuevo mando. Hemos tenido una reunión esta mañana, ya tienen el concepto inicial y se les ha dado las directrices. Hay gente que tiene grandes iniciativas”, aseveró.

/// RCL // LA PAZ ///