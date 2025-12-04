Close Menu
    Nacional

    Esta tarde cambiarán a los comandantes departamentales y directores policiales

    Rocio Chavez
    (Archivo) Posesión de nuevas autoridades policiales / Imagen de referencia/ Foto: ABI
    (Archivo) Posesión de nuevas autoridades policiales / Imagen de referencia/ Foto: ABI

    El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó a Radio Fides que esta tarde se realizarán cambios en los comandos departamentales y direcciones nacionales de la institución. Señaló que ya se sostuvieron reuniones con quienes serán las nuevas autoridades policiales para definir acciones enfocadas en la lucha contra la corrupción y la mejora institucional.

    “Hoy entre las seis y siete de la tarde se va a hacer la posesión del nuevo mando. Hemos tenido una reunión esta mañana, ya tienen el concepto inicial y se les ha dado las directrices. Hay gente que tiene grandes iniciativas”, aseveró.

    La entrevista completa en:

    /// RCL // LA PAZ ///

