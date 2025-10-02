Estudio advierte escasez de agua y forraje en Oruro a causa del cambio climático

La Gobernación de Oruro, en coordinación con la Universidad Técnica de Oruro (UTO), presentó un estudio sobre los efectos del cambio climático en el departamento. El informe señala que este fenómeno podría provocar escasez de agua y forraje para el ganado. El secretario departamental de Medio Ambiente, Olson Palavicini, afirmó que varios proyectos de micro riego no dieron resultados positivos.

“En el departamento de Oruro tenemos dos problemas: el agua y el forraje, y queremos ser mucho más eficientes en el tema del agua. Queremos hacer más inversiones sabiendo que tenemos agua salada en el departamento”, indicó.

