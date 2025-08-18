Evismo definirá su posición sobre el PDC este viernes en el Chapare

Desde Cochabamba, el evismo definirá este viernes en Lauca Ñ su posición sobre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), luego de que este frente político ganara las elecciones presidenciales y se encaminara a una segunda vuelta en octubre. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, afirmó que Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre que quedó en segundo lugar, podría declinar su postulación.

Por su parte el diputado evista Héctor Arce señaló que gran parte del voto que habría sido para Evo Morales terminó favoreciendo al PDC. “Se va a analizar todos los datos y resultados y en función a ello se tomarán determinaciones”, afirmó.

/// CM // COCHABAMBA ///