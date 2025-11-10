Evismo en Pando desea éxitos al nuevo gobierno y centra su atención en las subnacionales

El responsable de Evo Pueblo en Pando, Ernesto Cornejo, informó que el frente político realizará un encuentro el jueves 13 de noviembre para definir su participación en las elecciones subnacionales del próximo año. Señaló que el objetivo del encuentro será seleccionar a los mejores representantes comprometidos con las organizaciones sociales y el pueblo.

“Están empezando su gestión y, como tal, les deseamos lo mejor que puedan hacer. Nosotros estamos enfocados en buscar a la mejor gente comprometida con las organizaciones sociales y con el pueblo para que sean representantes subnacionales”, manifestó.

/// JCP // PANDO ///