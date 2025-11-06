Evismo no descarta la presencia de Evo Morales en la transmisión de mando

El dirigente del evismo en Cochabamba, David Veizaga, informó que hasta mañana se conocerá oficialmente si el exmandatario Evo Morales asistirá o no a la posesión del presidente electo, Rodrigo Paz, en la ciudad de La Paz prevista para el 8 de noviembre. Veizaga señaló que, en caso de concretarse la asistencia de Morales, ya se contempla un plan de seguridad que incluye su resguardo personal, además de vigilias en carreteras y fronteras del país para evitar su aprehensión.

“Se va a evaluar y, si hay seguridad jurídica y se respeta el debido proceso, pues se tomarán las medidas. Ya sea por la tarde o mañana se dará a conocer. Nosotros lo resguardamos permanentemente las 24 horas”, manifestó.

/// CM // COCHABAMBA ///