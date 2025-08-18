Evismo pide alertas migratorias no solo para hijos del presidente, sino también para Arce, su gabinete y dirigentes; ofrece lista a la Fiscalía

El evismo llamó este lunes a la Fiscalía General del Estado a activar alertas migratorias no solo para los hijos del presidente, sino también para el propio mandatario Luis Arce, sus ministros, parlamentarios y dirigentes que formaron parte de su gobierno o lo respaldaron. La diputada Gladis Quispe sostuvo que esta facción del MAS está dispuesta a entregar una lista con los nombres de quienes identifican como responsables de la crisis económica que atraviesa el país. “Son varios actores acá para los que el fiscal general debería de emitir alerta migratoria. Si el fiscal requiere la lista, los tenemos plenamente identificados”, aseguró.

/// APC // LA PAZ ///