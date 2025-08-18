Evismo rechaza intentos de unificación del MAS tras la derrota electoral

Tras la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus fracciones en las elecciones presidenciales, el representante del evismo en Oruro, Quintín Villazón, rechazó que quienes se alejaron de Evo Morales ahora hablen de unificar al partido con miras al 2030. Sostuvo que cualquier intento de refundar el bloque de izquierda no tendrá éxito si no es bajo el liderazgo de Morales. “Vamos a continuar con el proyecto político, vamos a realizar los trámites para que podamos participar en las elecciones subnacionales, no todo está perdido”, afirmó.

/// JH // ORURO ///