Evismo reconoce que su voto duro favoreció al PDC en regiones afines a Morales

Desde Sucre, el concejal evista Rodolfo Avilés reconoció este jueves que gran parte de los seguidores que solían respaldar a Evo Morales optó por apoyar nuevas opciones en estas elecciones, particularmente al Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Hay gran porcentaje de la estructura política hayan tomado esa decisión por un tema de que no existía Evo en la papeleta, si Evo hubiera estado en la papeleta garantizo que en este momento estaríamos festejando la victoria de Evo en primera vuelta”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///