Evismo sin fecha para activar protestas contra decisiones judiciales a favor de Áñez, Camacho y Pumari

El dirigente campesino del ala evista en Cochabamba, Mario Soto, confirmó que su sector definirá en ampliados las acciones de protesta en rechazo a las recientes decisiones judiciales que beneficiaron al exlíder cívico Marco Pumari, al gobernador electo Luis Fernando Camacho y a la expresidenta Jeanine Áñez. Soto cuestionó la labor del sistema judicial y advirtió que volverán a movilizarse. “Vamos a iniciar nuevamente las movilizaciones en repudio a esta decisión de la justicia o de quienes la administran, no la vamos a aceptar mientras no haya libertad para nuestros compañeros que han estado en las luchas pidiendo justicia”, declaró.

