Evismo y masismo coinciden en impulsar juicio de responsabilidades contra Romer Saucedo

Tanto el ala evista como el masismo manifestaron coinciden en llevar un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, tras su instrucción de revisar los plazos de las detenciones preventivas de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez. El asambleísta del evismo en Cochabamba, Sergio de la Zerda, acusó a Saucedo de actuar políticamente. “Lo que él está haciendo es emitir declaraciones políticas, está haciendo activismo político y no administrando justicia ni transparentando un órgano que ya tiene tan mala imagen”, afirmó.

/// CM // COCHABAMBA ///