    Evistas acusan a Rodríguez de intentar prorrogar el mandato de Arce y frenar la segunda vuelta electoral

    Luis Arce y Andrónico Rodríguez /Foto: Opinion/
    El senador Leonardo Loza acusó este viernes al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, y a legisladores afines de buscar una prórroga del mandato del presidente Luis Arce. Según Loza, este intento incluiría cambios en el Órgano Electoral con el objetivo de evitar la segunda vuelta de las elecciones prevista para el 19 de octubre.

    “Esta decisión que tomó el gobierno y el señor Andrónico Rodríguez de prorrogar a Lucho Arce es un acuerdo entre el androniquismo y el luchismo para prorrogarse usando el Órgano Electoral. Nosotros ni el pueblo boliviano formaremos parte de ninguna prórroga”, declaró el legislador.

