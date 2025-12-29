Evistas acusan al gobierno de no frenar el narcotráfico tras el secuestro de cocaína en puertos chilenos

El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza acusó este lunes al gobierno de Rodrigo Paz de no frenar el narcotráfico, luego del secuestro de cerca de 700 kilogramos de cocaína en puertos de Chile, cargamento que tenía como destino final España y que, según el reporte, se encontraba impregnado en madera. El exlegislador exigió explicaciones a las autoridades nacionales sobre este caso.

“Da libre circulación interna y externa del narcotráfico en el país, tenemos información de que en Chile incautaron 700 kilos de cocaína en una madera impregnada, son buenos para acusarnos de narcotraficantes, por qué no dicen la verdad de este caso, dónde está esta cocaína incautada”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA ///