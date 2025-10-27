Close Menu
    Radio online
    lunes, octubre 27
    Política

    Evistas acusan al presidente electo Rodrigo Paz de usar políticamente a Lara para ganar las elecciones

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Conferencia de prensa presidente Rodrigo Paz y Edman Lara
    Conferencia de prensa presidente Rodrigo Paz y Edman Lara

    Desde Chuquisaca, el dirigente evista Reynaldo Cruz afirmó este lunes que existen fisuras en el binomio presidencial conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara debido a sus diferencias ideológicas. Según el representante afín a Evo Morales, el ahora vicepresidente electo fue utilizado con fines políticos y actualmente es relegado de las decisiones del gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

    “Lara solo ha sido utilizado para ganar votos. Para el país y todos los bolivianos debería haber mayor coordinación; entre los dos deberían trabajar bien para que Bolivia tenga esperanzas”, aseveró.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply