Evistas acusan al presidente electo Rodrigo Paz de usar políticamente a Lara para ganar las elecciones

Desde Chuquisaca, el dirigente evista Reynaldo Cruz afirmó este lunes que existen fisuras en el binomio presidencial conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara debido a sus diferencias ideológicas. Según el representante afín a Evo Morales, el ahora vicepresidente electo fue utilizado con fines políticos y actualmente es relegado de las decisiones del gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Lara solo ha sido utilizado para ganar votos. Para el país y todos los bolivianos debería haber mayor coordinación; entre los dos deberían trabajar bien para que Bolivia tenga esperanzas”, aseveró.

/// EUC // CHUQUISACA ///