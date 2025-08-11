Evistas advierten con pedir la anulación de las elecciones si gana el voto nulo, alegan falta de legitimidad del futuro gobierno

Desde Cochabamba, el diputado evista Pacífico Choque advirtió que, si el voto nulo supera a los votos válidos en las elecciones de este domingo, exigirán la anulación de los comicios al considerar que el futuro gobierno no tendría legitimidad. En conferencia de prensa, el parlamentario afirmó que esta situación podría llevar a una crisis política. “Si es que no tuviese la legitimidad, obviamente vamos a solicitar la revocatoria de ese mandato. No van a gozar de legitimidad y eso va a generar crisis política”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///