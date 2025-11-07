Evistas afirman que Luis Arce quedó aislado y deslindan responsabilidad por la crisis económica

Tras el mensaje del presidente Luis Arce, en el que señaló a Evo Morales como uno de los responsables de la situación económica del país, el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, afirmó que el mandatario quedó solo y sin el respaldo de los sectores sociales que antes lo apoyaban.

“Quedó solo con su gabinete de la corrupción, con su gabinete de la delincuencia, con su gabinete de la decepción, con el peor gabinete de la historia del pueblo boliviano”, declaró, al deslindar responsabilidades del ala evista sobre la crisis económica.

/// CM // COCHABAMBA ///