Evistas aseguran que las subnacionales mostrarán la falta de apoyo al PDC y que ganarán al menos siete gobernaciones

El exdiputado evista Ányelo Céspedes afirmó este lunes que las elecciones subnacionales del próximo año serán la verdadera medida de la fuerza política del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sostuvo que los resultados reflejarán la pérdida de respaldo ciudadano hacia el binomio ganador de las presidenciales, apoyo que según dijo, provenía de sectores y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nos robaron nuestro voto, pero en las subnacionales el pueblo boliviano se va a dar cuenta de que le vamos a quitar la arrogancia a Rodrigo Paz. Acuérdense, de las nueve gobernaciones, siete u ocho serán nuestras”, declaró.

