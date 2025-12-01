Evistas barajan a Leonardo Loza y Héctor Arce como precandidatos a la gobernación de Cochabamba

En Cochabamba se conocen gradualmente los perfiles que buscan la gobernación. En el frente político “Evo Pueblo” se manejan los nombres de Leonardo Loza y Héctor Arce como precandidatos, aunque la organización aún no cuenta con personería jurídica. Según el asambleísta evista Juan Carlos Irahola, la decisión final será tomada por las bases, concentradas especialmente en el trópico del departamento.

No descartó la posibilidad de participar mediante una alianza conformada por diferentes partidos políticos. “Han de ser las organizaciones sociales las que van a definir y decidir cuál es el candidato que nos va a representar”, manifestó.

