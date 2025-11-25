Evistas critican eliminación de cuatro impuestos y apuntan a la influencia de Doria Medina

El dirigente evista del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, cuestionó este martes las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, que contemplan la eliminación de cuatro impuestos. Señaló que dichas decisiones no ofrecen una solución estructural a los problemas económicos que enfrenta el país y reflejan, según su criterio, la falta de una estrategia integral para enfrentar la crisis.

Al igual que lo expresado por el vicepresidente Edmand Lara, el sector evista acusó al nuevo Gobierno de actuar bajo la influencia del empresario Samuel Doria Medina. “El pueblo necesita en este momento soluciones en el tema combustible y económico, y no hay muestra de nada. Simplemente en este momento se están peleando (Paz y Lara) y creo que este divorcio se ha consolidado”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///