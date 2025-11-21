Evistas cuestionan cierre del Ministerio de Justicia y denuncian maniobra en contra del vicepresidente

Desde el evismo se considera que las peleas internas entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara derivaron en el cierre del Ministerio de Justicia. El asambleísta departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, señaló en las últimas horas que esta decisión busca restarle protagonismo a la segunda autoridad del país.
“Es para desplazar, minimizar y quitarle toda acción y protagonismo a Lara. Son muestras claras de que les incomoda y molesta la presencia de Lara en el Gobierno, y por ello se deshacen por cualquier forma y medio de él”, declaró.
/// APC // LA PAZ ///
