Evistas instan al presidente a reunirse con panificadores para frenar el alza del precio del pan

El presidente de la dirección política de “Evo Pueblo” en Cercado, Cochabamba, Franco García, llamó este viernes al Gobierno del mandatario Rodrigo Paz a retomar el diálogo con el sector panificador para evitar el incremento del precio del pan. Sostuvo que fue un error levantar la subvención a la harina y que la medida afecta directamente a la población.

“El hacer subir el precio del pan va a afectar solamente al pueblo (…) Antes de quitar cualquier subvención, no podemos criminalizar a todos los panificadores. Esto lo debería solucionar estrictamente el señor Rodrigo Paz, no debería dejarnos a la población pelear”, manifestó.

/// JCH // COCHABAMBA ///