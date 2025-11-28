Close Menu
    Evistas instan al presidente a reunirse con panificadores para frenar el alza del precio del pan

    Franco García - Representante de Evo Pueblo en Cochabamba
    El presidente de la dirección política de “Evo Pueblo” en Cercado, Cochabamba, Franco García, llamó este viernes al Gobierno del mandatario Rodrigo Paz a retomar el diálogo con el sector panificador para evitar el incremento del precio del pan. Sostuvo que fue un error levantar la subvención a la harina y que la medida afecta directamente a la población.

    “El hacer subir el precio del pan va a afectar solamente al pueblo (…) Antes de quitar cualquier subvención, no podemos criminalizar a todos los panificadores. Esto lo debería solucionar estrictamente el señor Rodrigo Paz, no debería dejarnos a la población pelear”, manifestó.

