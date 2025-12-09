Close Menu
    Evistas niegan vinculación con los enfrentamientos en Cotapachi

    Inspecciones judiciales en Cotapachi, lugar donde se suscitaron conflictos /Foto: Fides Cochabamba/
    Desde Cochabamba, el asambleísta departamental del evismo, Juan Carlos Irahola, rechazó que afines al exmandatario Evo Morales estén relacionados con los decesos y heridos registrados en Cotapachi. Afirmó que las medidas de protesta están vinculadas a intereses económicos en la zona y a conflictos por loteamientos.

    “¿Quiénes han estado en Cotapachi en campaña electoral? Pregúntenles a los de Libre y a los denominados laristas o rodriguistas. Que investiguen porque no solo es el tema de la basura. Hay que investigar a familias que están en disputa con comunarios por un tema de loteamientos”, aseveró.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

