Evistas oficializan pedido a Diputados para devolver denuncia contra autoprorrogados al Ministerio Público para proceso ordinario

Este lunes, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través del diputado Héctor Arce, confirmó que envió la solicitud formal al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, para que devuelva los obrados de la denuncia contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al Ministerio Público a fin de que estas autoridades sean procesadas mediante un proceso ordinario y no con un juicio de responsabilidades.

“Una nota que fue recibida en la que se le conmina a Omar Yujra que devuelva esta denuncia al Fiscal General del Estado, en virtud de que para nosotros este es un delito común y que corresponde que el proceso se siga por la vía ordinaria”, afirmó.

