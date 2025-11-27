Evistas piden aprobar con urgencia ley de elección de vocales para proteger subnacionales y garantizar presupuesto

El asambleísta departamental evista en Cochabamba, Sergio de la Zerda, llamó este jueves a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley para el proceso de elección de vocales en el órgano electoral. Señaló que esta medida garantizará que las nuevas autoridades sean las encargadas de llevar adelante los comicios subnacionales de 2026.

“Esta ley debería haber salido hace mucho, puesto que el próximo 19 de diciembre fenecen sus mandatos los vocales electorales y no quisiéramos que sean otros ahijados autoprorrogados como los de Luis Arce en el Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///